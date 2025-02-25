QuotazioniSezioni
Valute / EYLD
Tornare a Azioni

EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

37.38 USD 0.17 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EYLD ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.38 e ad un massimo di 37.41.

Segui le dinamiche di Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EYLD News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EYLD oggi?

Oggi le azioni Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF sono prezzate a 37.38. Viene scambiato all'interno di 37.38 - 37.41, la chiusura di ieri è stata 37.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EYLD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF pagano dividendi?

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF è attualmente valutato a 37.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EYLD.

Come acquistare azioni EYLD?

Puoi acquistare azioni Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF al prezzo attuale di 37.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.38 o 37.68, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EYLD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EYLD?

Investire in Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.30 - 38.67 e il prezzo attuale 37.38. Molti confrontano 0.38% e 17.88% prima di effettuare ordini su 37.38 o 37.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EYLD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?

Il prezzo massimo di Cambria Emerging Shareholder Yield ETF nell'ultimo anno è stato 38.67. All'interno di 27.30 - 38.67, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?

Il prezzo più basso di Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) nel corso dell'anno è stato 27.30. Confrontandolo con gli attuali 37.38 e 27.30 - 38.67 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EYLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EYLD?

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.21 e 11.35%.

Intervallo Giornaliero
37.38 37.41
Intervallo Annuale
27.30 38.67
Chiusura Precedente
37.21
Apertura
37.41
Bid
37.38
Ask
37.68
Minimo
37.38
Massimo
37.41
Volume
2
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
0.38%
Variazione Semestrale
17.88%
Variazione Annuale
11.35%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K