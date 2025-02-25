- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Le taux de change de EYLD a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.38 et à un maximum de 37.41.
Suivez la dynamique Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYLD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EYLD aujourd'hui ?
L'action Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF est cotée à 37.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 37.38 - 37.41, a clôturé hier à 37.21 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de EYLD présente ces mises à jour.
L'action Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF verse-t-elle des dividendes ?
Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF est actuellement valorisé à 37.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EYLD.
Comment acheter des actions EYLD ?
Vous pouvez acheter des actions Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF au cours actuel de 37.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.38 ou de 37.68, le 2 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EYLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EYLD ?
Investir dans Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.30 - 38.67 et le prix actuel 37.38. Beaucoup comparent 0.38% et 17.88% avant de passer des ordres à 37.38 ou 37.68. Consultez le graphique du cours de EYLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF l'année dernière était 38.67. Au cours de 27.30 - 38.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ?
Le cours le plus bas de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) sur l'année a été 27.30. Sa comparaison avec 37.38 et 27.30 - 38.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EYLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EYLD a-t-elle été divisée ?
Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.21 et 11.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.21
- Ouverture
- 37.41
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Plus Bas
- 37.38
- Plus Haut
- 37.41
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.46%
- Changement Mensuel
- 0.38%
- Changement à 6 Mois
- 17.88%
- Changement Annuel
- 11.35%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Act
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Act
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Act
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Act
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K