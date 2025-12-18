EVOX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Evolution Global Acquisition Corp hisse senedi 9.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.88 - 9.88 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.89 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 22 değerine ulaştı. EVOX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Evolution Global Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Evolution Global Acquisition Corp hisse senedi şu anda 9.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.00% ve USD değerlerini izler. EVOX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EVOX hisse senedi nasıl alınır? Evolution Global Acquisition Corp hisselerini şu anki 9.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.88 ve Ask 10.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 22 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EVOX fiyat hareketlerini takip edin.

EVOX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Evolution Global Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.88 - 9.96 ve mevcut fiyatı 9.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.88 veya Ask 10.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 0.00% değerlerini karşılaştırır. EVOX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Evolution Global Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Evolution Global Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 9.96 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.88 - 9.96). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.89 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Evolution Global Acquisition Corp performansını takip edin.

Evolution Global Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.88 - 9.96 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EVOX fiyat hareketlerini izleyin.