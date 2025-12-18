КотировкиРазделы
Валюты / EVOX
Назад в Рынок акций США

EVOX: Evolution Global Acquisition Corp

9.88 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVOX за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 9.88.

Следите за динамикой Evolution Global Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVOX сегодня?

Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) сегодня оценивается на уровне 9.88. Инструмент торгуется в пределах 9.88 - 9.88, вчерашнее закрытие составило 9.89, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Evolution Global Acquisition Corp?

Evolution Global Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 9.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения EVOX на графике в реальном времени.

Как купить акции EVOX?

Вы можете купить акции Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) по текущей цене 9.88. Ордера обычно размещаются около 9.88 или 10.18, тогда как 22 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVOX?

Инвестирование в Evolution Global Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.88 - 9.96 и текущей цены 9.88. Многие сравнивают 0.00% и 0.00% перед размещением ордеров на 9.88 или 10.18. Изучайте ежедневные изменения цены EVOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Evolution Global Acquisition Corp?

Самая высокая цена Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) за последний год составила 9.96. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 9.96, сравнение с 9.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Evolution Global Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Evolution Global Acquisition Corp?

Самая низкая цена Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 9.88 и 9.88 - 9.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVOX?

В прошлом Evolution Global Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.89 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.88 9.88
Годовой диапазон
9.88 9.96
Предыдущее закрытие
9.89
Open
9.88
Bid
9.88
Ask
10.18
Low
9.88
High
9.88
Объем
22
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.00%
18 декабря, четверг
13:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
Прог.
0.4%
Пред.
0.3%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
13:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.7%
Прог.
2.8%
Пред.
3.0%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.6%
Прог.
3.1%
Пред.
3.0%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
13:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
325.031
Прог.
324.706
Пред.
324.368
13:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-10.2
Прог.
3.6
Пред.
-1.7
13:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
12.9
Прог.
-0.3
Пред.
6.0
13:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
224 тыс
Прог.
208 тыс
Пред.
237 тыс
13:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.897 млн
Прог.
1.788 млн
Пред.
1.830 млн
18:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.433%
Прог.
Пред.
1.182%
21:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​162.2 млрд
Пред.
$​179.8 млрд