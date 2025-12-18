- Обзор рынка
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
Курс EVOX за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 9.88.
Следите за динамикой Evolution Global Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVOX сегодня?
Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) сегодня оценивается на уровне 9.88. Инструмент торгуется в пределах 9.88 - 9.88, вчерашнее закрытие составило 9.89, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Evolution Global Acquisition Corp?
Evolution Global Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 9.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения EVOX на графике в реальном времени.
Как купить акции EVOX?
Вы можете купить акции Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) по текущей цене 9.88. Ордера обычно размещаются около 9.88 или 10.18, тогда как 22 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVOX?
Инвестирование в Evolution Global Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.88 - 9.96 и текущей цены 9.88. Многие сравнивают 0.00% и 0.00% перед размещением ордеров на 9.88 или 10.18. Изучайте ежедневные изменения цены EVOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Evolution Global Acquisition Corp?
Самая высокая цена Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) за последний год составила 9.96. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 9.96, сравнение с 9.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Evolution Global Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Evolution Global Acquisition Corp?
Самая низкая цена Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 9.88 и 9.88 - 9.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVOX?
В прошлом Evolution Global Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.89 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.89
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.88
- High
- 9.88
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.4%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
- 2.7%
- Прог.
- 2.8%
- Пред.
- 3.0%
- Акт.
- 2.6%
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 325.031
- Прог.
- 324.706
- Пред.
- 324.368
- Акт.
- -10.2
- Прог.
- 3.6
- Пред.
- -1.7
- Акт.
- 12.9
- Прог.
- -0.3
- Пред.
- 6.0
- Акт.
- 224 тыс
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 237 тыс
- Акт.
- 1.897 млн
- Прог.
- 1.788 млн
- Пред.
- 1.830 млн
- Акт.
- 1.433%
- Прог.
- Пред.
- 1.182%
- Акт.
-
- Прог.
- $162.2 млрд
- Пред.
- $179.8 млрд