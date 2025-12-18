报价部分
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp

9.88 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVOX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.88和高点9.88进行交易。

关注Evolution Global Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EVOX股票今天的价格是多少？

Evolution Global Acquisition Corp股票今天的定价为9.88。它在9.88 - 9.88范围内交易，昨天的收盘价为9.89，交易量达到22。EVOX的实时价格图表显示了这些更新。

Evolution Global Acquisition Corp股票是否支付股息？

Evolution Global Acquisition Corp目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪EVOX走势。

如何购买EVOX股票？

您可以以9.88的当前价格购买Evolution Global Acquisition Corp股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而22和0.00%显示市场活动。立即关注EVOX的实时图表更新。

如何投资EVOX股票？

投资Evolution Global Acquisition Corp需要考虑年度范围9.88 - 9.96和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较0.00%和。实时查看EVOX价格图表，了解每日变化。

Evolution Global Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Evolution Global Acquisition Corp的最高价格是9.96。在9.88 - 9.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evolution Global Acquisition Corp的绩效。

Evolution Global Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Evolution Global Acquisition Corp（EVOX）的最低价格为9.88。将其与当前的9.88和9.88 - 9.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVOX股票是什么时候拆分的？

Evolution Global Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.89和0.00%中可见。

日范围
9.88 9.88
年范围
9.88 9.96
前一天收盘价
9.89
开盘价
9.88
卖价
9.88
买价
10.18
最低价
9.88
最高价
9.88
交易量
22
日变化
-0.10%
月变化
0.00%
6个月变化
0.00%
年变化
0.00%
18 十二月, 星期四
13:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
预测值
0.4%
前值
0.3%
13:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
13:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
2.7%
预测值
2.8%
前值
3.0%
13:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
2.6%
预测值
3.1%
前值
3.0%
13:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
13:30
USD
CPI
实际值
325.031
预测值
324.706
前值
324.368
13:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-10.2
预测值
3.6
前值
-1.7
13:30
USD
费城联储就业指数
实际值
12.9
预测值
-0.3
前值
6.0
13:30
USD
初领失业金人数
实际值
224 K
预测值
208 K
前值
237 K
13:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.897 M
预测值
1.788 M
前值
1.830 M
18:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.433%
预测值
前值
1.182%
21:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​162.2 B
前值
$​179.8 B