EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
今日EVOX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.88和高点9.88进行交易。
关注Evolution Global Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EVOX股票今天的价格是多少？
Evolution Global Acquisition Corp股票今天的定价为9.88。它在9.88 - 9.88范围内交易，昨天的收盘价为9.89，交易量达到22。EVOX的实时价格图表显示了这些更新。
Evolution Global Acquisition Corp股票是否支付股息？
Evolution Global Acquisition Corp目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪EVOX走势。
如何购买EVOX股票？
您可以以9.88的当前价格购买Evolution Global Acquisition Corp股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而22和0.00%显示市场活动。立即关注EVOX的实时图表更新。
如何投资EVOX股票？
投资Evolution Global Acquisition Corp需要考虑年度范围9.88 - 9.96和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较0.00%和。实时查看EVOX价格图表，了解每日变化。
Evolution Global Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Evolution Global Acquisition Corp的最高价格是9.96。在9.88 - 9.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Evolution Global Acquisition Corp的绩效。
Evolution Global Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Evolution Global Acquisition Corp（EVOX）的最低价格为9.88。将其与当前的9.88和9.88 - 9.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVOX股票是什么时候拆分的？
Evolution Global Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.89和0.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.89
- 开盘价
- 9.88
- 卖价
- 9.88
- 买价
- 10.18
- 最低价
- 9.88
- 最高价
- 9.88
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- 0.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.4%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
- 2.7%
- 预测值
- 2.8%
- 前值
- 3.0%
- 实际值
- 2.6%
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 325.031
- 预测值
- 324.706
- 前值
- 324.368
- 实际值
- -10.2
- 预测值
- 3.6
- 前值
- -1.7
- 实际值
- 12.9
- 预测值
- -0.3
- 前值
- 6.0
- 实际值
- 224 K
- 预测值
- 208 K
- 前值
- 237 K
- 实际值
- 1.897 M
- 预测值
- 1.788 M
- 前值
- 1.830 M
- 实际值
- 1.433%
- 预测值
- 前值
- 1.182%
- 实际值
-
- 预测值
- $162.2 B
- 前值
- $179.8 B