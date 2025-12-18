CotationsSections
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp

9.88 USD 0.01 (0.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de EVOX a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.88 et à un maximum de 9.88.

Suivez la dynamique Evolution Global Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EVOX aujourd'hui ?

L'action Evolution Global Acquisition Corp est cotée à 9.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.88 - 9.88, a clôturé hier à 9.89 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de EVOX présente ces mises à jour.

L'action Evolution Global Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?

Evolution Global Acquisition Corp est actuellement valorisé à 9.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVOX.

Comment acheter des actions EVOX ?

Vous pouvez acheter des actions Evolution Global Acquisition Corp au cours actuel de 9.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.88 ou de 10.18, le 22 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVOX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EVOX ?

Investir dans Evolution Global Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.88 - 9.96 et le prix actuel 9.88. Beaucoup comparent 0.00% et 0.00% avant de passer des ordres à 9.88 ou 10.18. Consultez le graphique du cours de EVOX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Evolution Global Acquisition Corp ?

Le cours le plus élevé de Evolution Global Acquisition Corp l'année dernière était 9.96. Au cours de 9.88 - 9.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Evolution Global Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Evolution Global Acquisition Corp ?

Le cours le plus bas de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) sur l'année a été 9.88. Sa comparaison avec 9.88 et 9.88 - 9.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVOX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EVOX a-t-elle été divisée ?

Evolution Global Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.89 et 0.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
9.88 9.88
Range Annuel
9.88 9.96
Clôture Précédente
9.89
Ouverture
9.88
Bid
9.88
Ask
10.18
Plus Bas
9.88
Plus Haut
9.88
Volume
22
Changement quotidien
-0.10%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
0.00%
Changement Annuel
0.00%
18 décembre, jeudi
13:30
USD
CPI m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
13:30
USD
IPC de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
13:30
USD
IPC a/a
Act
2.7%
Fcst
2.8%
Prev
3.0%
13:30
USD
IPC de base a/a
Act
2.6%
Fcst
3.1%
Prev
3.0%
13:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
13:30
USD
CPI
Act
325.031
Fcst
324.706
Prev
324.368
13:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-10.2
Fcst
3.6
Prev
-1.7
13:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
12.9
Fcst
-0.3
Prev
6.0
13:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
224 K
Fcst
208 K
Prev
237 K
13:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
1.897 M
Fcst
1.788 M
Prev
1.830 M
18:00
USD
Vente aux enchères TIPS de 5 ans
Act
1.433%
Fcst
Prev
1.182%
21:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​162.2 B
Prev
$​179.8 B