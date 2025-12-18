- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
Le taux de change de EVOX a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.88 et à un maximum de 9.88.
Suivez la dynamique Evolution Global Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVOX aujourd'hui ?
L'action Evolution Global Acquisition Corp est cotée à 9.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.88 - 9.88, a clôturé hier à 9.89 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de EVOX présente ces mises à jour.
L'action Evolution Global Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Evolution Global Acquisition Corp est actuellement valorisé à 9.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVOX.
Comment acheter des actions EVOX ?
Vous pouvez acheter des actions Evolution Global Acquisition Corp au cours actuel de 9.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.88 ou de 10.18, le 22 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVOX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVOX ?
Investir dans Evolution Global Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.88 - 9.96 et le prix actuel 9.88. Beaucoup comparent 0.00% et 0.00% avant de passer des ordres à 9.88 ou 10.18. Consultez le graphique du cours de EVOX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Evolution Global Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Evolution Global Acquisition Corp l'année dernière était 9.96. Au cours de 9.88 - 9.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Evolution Global Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Evolution Global Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) sur l'année a été 9.88. Sa comparaison avec 9.88 et 9.88 - 9.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVOX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVOX a-t-elle été divisée ?
Evolution Global Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.89 et 0.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.89
- Ouverture
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Plus Bas
- 9.88
- Plus Haut
- 9.88
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- 0.00%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
- 2.7%
- Fcst
- 2.8%
- Prev
- 3.0%
- Act
- 2.6%
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 325.031
- Fcst
- 324.706
- Prev
- 324.368
- Act
- -10.2
- Fcst
- 3.6
- Prev
- -1.7
- Act
- 12.9
- Fcst
- -0.3
- Prev
- 6.0
- Act
- 224 K
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 237 K
- Act
- 1.897 M
- Fcst
- 1.788 M
- Prev
- 1.830 M
- Act
- 1.433%
- Fcst
- Prev
- 1.182%
- Act
-
- Fcst
- $162.2 B
- Prev
- $179.8 B