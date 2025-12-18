- Panorámica
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
El tipo de cambio de EVOX de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.88, mientras que el máximo ha alcanzado 9.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Evolution Global Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EVOX hoy?
Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) se evalúa hoy en 9.88. El instrumento se negocia dentro de 9.88 - 9.88; el cierre de ayer ha sido 9.89 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EVOX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Evolution Global Acquisition Corp?
Evolution Global Acquisition Corp se evalúa actualmente en 9.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.00% y USD. Monitoree los movimientos de EVOX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EVOX?
Puede comprar acciones de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) al precio actual de 9.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.88 o 10.18, mientras que 22 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EVOX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EVOX?
Invertir en Evolution Global Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 9.88 - 9.96 y el precio actual 9.88. Muchos comparan 0.00% y 0.00% antes de colocar órdenes en 9.88 o 10.18. Estudie los cambios diarios de precios de EVOX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Evolution Global Acquisition Corp?
El precio más alto de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) en el último año ha sido 9.96. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.88 - 9.96, una comparación con 9.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Evolution Global Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Evolution Global Acquisition Corp?
El precio más bajo de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) para el año ha sido 9.88. La comparación con los actuales 9.88 y 9.88 - 9.96 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EVOX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EVOX?
En el pasado, Evolution Global Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.89 y 0.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.89
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.88
- High
- 9.88
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 0.00%
- Cambio anual
- 0.00%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.4%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
- 2.7%
- Pronós.
- 2.8%
- Prev.
- 3.0%
- Act.
- 2.6%
- Pronós.
- 3.1%
- Prev.
- 3.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
- 325.031
- Pronós.
- 324.706
- Prev.
- 324.368
- Act.
- -10.2
- Pronós.
- 3.6
- Prev.
- -1.7
- Act.
- 12.9
- Pronós.
- -0.3
- Prev.
- 6.0
- Act.
- 224 K
- Pronós.
- 208 K
- Prev.
- 237 K
- Act.
- 1.897 M
- Pronós.
- 1.788 M
- Prev.
- 1.830 M
- Act.
- 1.433%
- Pronós.
- Prev.
- 1.182%
- Act.
-
- Pronós.
- $162.2 B
- Prev.
- $179.8 B