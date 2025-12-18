クォートセクション
通貨 / EVOX
株に戻る

EVOX: Evolution Global Acquisition Corp

9.88 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

EVOXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.88の安値と9.88の高値で取引されました。

Evolution Global Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

EVOX株の現在の価格は？

Evolution Global Acquisition Corpの株価は本日9.88です。9.88 - 9.88内で取引され、前日の終値は9.89、取引量は22に達しました。EVOXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Evolution Global Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Evolution Global Acquisition Corpの現在の価格は9.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。EVOXの動きはライブチャートで確認できます。

EVOX株を買う方法は？

Evolution Global Acquisition Corpの株は現在9.88で購入可能です。注文は通常9.88または10.18付近で行われ、22や0.00%が市場の動きを示します。EVOXの最新情報はライブチャートで確認できます。

EVOX株に投資する方法は？

Evolution Global Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅9.88 - 9.96と現在の9.88を考慮します。注文は多くの場合9.88や10.18で行われる前に、0.00%や0.00%と比較されます。EVOXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Evolution Global Acquisition Corpの株の最高値は？

Evolution Global Acquisition Corpの過去1年の最高値は9.96でした。9.88 - 9.96内で株価は大きく変動し、9.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Evolution Global Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Evolution Global Acquisition Corpの株の最低値は？

Evolution Global Acquisition Corp(EVOX)の年間最安値は9.88でした。現在の9.88や9.88 - 9.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVOXの動きはライブチャートで確認できます。

EVOXの株式分割はいつ行われましたか？

Evolution Global Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.89、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.88 9.88
1年のレンジ
9.88 9.96
以前の終値
9.89
始値
9.88
買値
9.88
買値
10.18
安値
9.88
高値
9.88
出来高
22
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
0.00%
18 12月, 木曜日
13:30
USD
CPI前月比
実際
期待
0.4%
0.3%
13:30
USD
コアCPI前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
13:30
USD
CPI前年比
実際
2.7%
期待
2.8%
3.0%
13:30
USD
コアCPI前年比
実際
2.6%
期待
3.1%
3.0%
13:30
USD
コアCPI n.s.a. 前月比
実際
期待
0.3%
13:30
USD
CPI
実際
325.031
期待
324.706
324.368
13:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-10.2
期待
3.6
-1.7
13:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
12.9
期待
-0.3
6.0
13:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
224 K
期待
208 K
237 K
13:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.897 M
期待
1.788 M
1.830 M
18:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.433%
期待
1.182%
21:00
USD
TIC純長期取引
実際
期待
$​162.2 B
$​179.8 B