- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
EVOXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.88の安値と9.88の高値で取引されました。
Evolution Global Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
EVOX株の現在の価格は？
Evolution Global Acquisition Corpの株価は本日9.88です。9.88 - 9.88内で取引され、前日の終値は9.89、取引量は22に達しました。EVOXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Evolution Global Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Evolution Global Acquisition Corpの現在の価格は9.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。EVOXの動きはライブチャートで確認できます。
EVOX株を買う方法は？
Evolution Global Acquisition Corpの株は現在9.88で購入可能です。注文は通常9.88または10.18付近で行われ、22や0.00%が市場の動きを示します。EVOXの最新情報はライブチャートで確認できます。
EVOX株に投資する方法は？
Evolution Global Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅9.88 - 9.96と現在の9.88を考慮します。注文は多くの場合9.88や10.18で行われる前に、0.00%や0.00%と比較されます。EVOXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Evolution Global Acquisition Corpの株の最高値は？
Evolution Global Acquisition Corpの過去1年の最高値は9.96でした。9.88 - 9.96内で株価は大きく変動し、9.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Evolution Global Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Evolution Global Acquisition Corpの株の最低値は？
Evolution Global Acquisition Corp(EVOX)の年間最安値は9.88でした。現在の9.88や9.88 - 9.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVOXの動きはライブチャートで確認できます。
EVOXの株式分割はいつ行われましたか？
Evolution Global Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.89、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.89
- 始値
- 9.88
- 買値
- 9.88
- 買値
- 10.18
- 安値
- 9.88
- 高値
- 9.88
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 0.00%
- 実際
-
- 期待
- 0.4%
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
- 2.7%
- 期待
- 2.8%
- 前
- 3.0%
- 実際
- 2.6%
- 期待
- 3.1%
- 前
- 3.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
- 325.031
- 期待
- 324.706
- 前
- 324.368
- 実際
- -10.2
- 期待
- 3.6
- 前
- -1.7
- 実際
- 12.9
- 期待
- -0.3
- 前
- 6.0
- 実際
- 224 K
- 期待
- 208 K
- 前
- 237 K
- 実際
- 1.897 M
- 期待
- 1.788 M
- 前
- 1.830 M
- 実際
- 1.433%
- 期待
- 前
- 1.182%
- 実際
-
- 期待
- $162.2 B
- 前
- $179.8 B