EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
A taxa do EVOX para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.88 e o mais alto foi 9.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Evolution Global Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EVOX hoje?
Hoje Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) está avaliado em 9.88. O instrumento é negociado dentro de 9.88 - 9.88, o fechamento de ontem foi 9.89, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EVOX em tempo real.
As ações de Evolution Global Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Evolution Global Acquisition Corp está avaliado em 9.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.00% e USD. Monitore os movimentos de EVOX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EVOX?
Você pode comprar ações de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) pelo preço atual 9.88. Ordens geralmente são executadas perto de 9.88 ou 10.18, enquanto 22 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EVOX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EVOX?
Investir em Evolution Global Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.88 - 9.96 e o preço atual 9.88. Muitos comparam 0.00% e 0.00% antes de enviar ordens em 9.88 ou 10.18. Estude as mudanças diárias de preço de EVOX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Evolution Global Acquisition Corp?
O maior preço de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) no último ano foi 9.96. As ações oscilaram bastante dentro de 9.88 - 9.96, e a comparação com 9.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Evolution Global Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Evolution Global Acquisition Corp?
O menor preço de Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) no ano foi 9.88. A comparação com o preço atual 9.88 e 9.88 - 9.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EVOX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EVOX?
No passado Evolution Global Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.89 e 0.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.89
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.88
- High
- 9.88
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 0.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.4%
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
- 2.7%
- Projeç.
- 2.8%
- Prév.
- 3.0%
- Atu.
- 2.6%
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
- 325.031
- Projeç.
- 324.706
- Prév.
- 324.368
- Atu.
- -10.2
- Projeç.
- 3.6
- Prév.
- -1.7
- Atu.
- 12.9
- Projeç.
- -0.3
- Prév.
- 6.0
- Atu.
- 224 mil
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 237 mil
- Atu.
- 1.897 milh
- Projeç.
- 1.788 milh
- Prév.
- 1.830 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.182%
- Atu.
-
- Projeç.
- $162.2 bilh
- Prév.
- $179.8 bilh