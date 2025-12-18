- Panoramica
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
Il tasso di cambio EVOX ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.88 e ad un massimo di 9.88.
Segui le dinamiche di Evolution Global Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVOX oggi?
Oggi le azioni Evolution Global Acquisition Corp sono prezzate a 9.88. Viene scambiato all'interno di 9.88 - 9.88, la chiusura di ieri è stata 9.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVOX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Evolution Global Acquisition Corp pagano dividendi?
Evolution Global Acquisition Corp è attualmente valutato a 9.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVOX.
Come acquistare azioni EVOX?
Puoi acquistare azioni Evolution Global Acquisition Corp al prezzo attuale di 9.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.88 o 10.18, mentre 22 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVOX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVOX?
Investire in Evolution Global Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.88 - 9.96 e il prezzo attuale 9.88. Molti confrontano 0.00% e 0.00% prima di effettuare ordini su 9.88 o 10.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVOX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Evolution Global Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Evolution Global Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 9.96. All'interno di 9.88 - 9.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Evolution Global Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Evolution Global Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) nel corso dell'anno è stato 9.88. Confrontandolo con gli attuali 9.88 e 9.88 - 9.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVOX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVOX?
Evolution Global Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.89 e 0.00%.
- Chiusura Precedente
- 9.89
- Apertura
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Minimo
- 9.88
- Massimo
- 9.88
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- 0.00%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
- 2.7%
- Fcst
- 2.8%
- Prev
- 3.0%
- Agire
- 2.6%
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 325.031
- Fcst
- 324.706
- Prev
- 324.368
- Agire
- -10.2
- Fcst
- 3.6
- Prev
- -1.7
- Agire
- 12.9
- Fcst
- -0.3
- Prev
- 6.0
- Agire
- 224 K
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 237 K
- Agire
- 1.897 M
- Fcst
- 1.788 M
- Prev
- 1.830 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 1.182%
- Agire
-
- Fcst
- $162.2 B
- Prev
- $179.8 B