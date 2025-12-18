- Übersicht
EVOX: Evolution Global Acquisition Corp
Der Wechselkurs von EVOX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.88 bis zu einem Hoch von 9.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evolution Global Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EVOX heute?
Die Aktie von Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) notiert heute bei 9.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.88 - 9.88 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.89 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von EVOX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EVOX Dividenden?
Evolution Global Acquisition Corp wird derzeit mit 9.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EVOX zu verfolgen.
Wie kaufe ich EVOX-Aktien?
Sie können Aktien von Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) zum aktuellen Kurs von 9.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.88 oder 10.18 platziert, während 22 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EVOX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EVOX-Aktien?
Bei einer Investition in Evolution Global Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.88 - 9.96 und der aktuelle Kurs 9.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 0.00%, bevor sie Orders zu 9.88 oder 10.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EVOX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Evolution Global Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) im vergangenen Jahr lag bei 9.96. Innerhalb von 9.88 - 9.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Evolution Global Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Evolution Global Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Evolution Global Acquisition Corp (EVOX) im Laufe des Jahres betrug 9.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.88 und der Spanne 9.88 - 9.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EVOX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EVOX statt?
Evolution Global Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.89 und 0.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.89
- Eröffnung
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Tief
- 9.88
- Hoch
- 9.88
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- 0.00%
- Akt
-
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
- 2.7%
- Erw
- 2.8%
- Vorh
- 3.0%
- Akt
- 2.6%
- Erw
- 3.1%
- Vorh
- 3.0%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.3%
- Akt
- 325.031
- Erw
- 324.706
- Vorh
- 324.368
- Akt
- -10.2
- Erw
- 3.6
- Vorh
- -1.7
- Akt
- 12.9
- Erw
- -0.3
- Vorh
- 6.0
- Akt
- 224 K
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 237 K
- Akt
- 1.897 M
- Erw
- 1.788 M
- Vorh
- 1.830 M
- Akt
- 1.433%
- Erw
- Vorh
- 1.182%
- Akt
-
- Erw
- $162.2 B
- Vorh
- $179.8 B