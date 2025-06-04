Dövizler / ESG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ESG: FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
153.53 USD 0.23 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESG fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 153.53 ve Yüksek fiyatı olarak 153.53 aralığında işlem gördü.
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESG haberleri
- EU Warns Against ‘Undue’ Bias Toward Defense Sector in ESG Funds
- Canada securities watchdog seeks first greenwashing sanction
- Is MSCI Stock Underperforming the Dow?
- US shareholders fail to vote through any green proposals for first time in 6 years
- ESG Bonds Make Up Smallest Share of Corporate Debt Since 2020
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Templeton Dragon Fund Inc. Q2 2025 Commentary (NYSE:TDF)
- Franklin U.S. Focused Growth SMA Q2 2025 Commentary
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
- Franklin Growth Opportunities SMA Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Growth ESG Portfolios Q2 2025 Commentary
- Franklin Managed Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FBLAX)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- ClearBridge Sustainability Leaders Strategy Q2 2025 Commentary (MUTF:CAABX)
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Amundi Says Clients Are Asking for Hedges Amid High Volatility
- UBS Downgrades Thai Stocks to Neutral as Political Woes Weigh
- Where Money Goes as War Breaks Out in the Middle East
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- ESG Funds Outperform S&P 500 for Longest Stretch Since Late 2022
- BlackRock's Larry Fink gets a Texas reward for ESG retreat
Günlük aralık
153.53 153.53
Yıllık aralık
117.24 153.53
- Önceki kapanış
- 153.30
- Açılış
- 153.53
- Satış
- 153.53
- Alış
- 153.83
- Düşük
- 153.53
- Yüksek
- 153.53
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.15%
- Aylık değişim
- 2.67%
- 6 aylık değişim
- 13.88%
- Yıllık değişim
- 13.84%
21 Eylül, Pazar