ESG: FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
152.98 USD 0.25 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESG за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.89, а максимальная — 152.99.
Следите за динамикой FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESG
Дневной диапазон
152.89 152.99
Годовой диапазон
117.24 152.99
- Предыдущее закрытие
- 152.73
- Open
- 152.89
- Bid
- 152.98
- Ask
- 153.28
- Low
- 152.89
- High
- 152.99
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 13.47%
- Годовое изменение
- 13.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.