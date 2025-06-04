КотировкиРазделы
ESG: FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

152.98 USD 0.25 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESG за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.89, а максимальная — 152.99.

Следите за динамикой FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ESG

Дневной диапазон
152.89 152.99
Годовой диапазон
117.24 152.99
Предыдущее закрытие
152.73
Open
152.89
Bid
152.98
Ask
153.28
Low
152.89
High
152.99
Объем
4
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
13.47%
Годовое изменение
13.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.