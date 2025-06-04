Währungen / ESG
ESG: FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
153.53 USD 0.23 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESG hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.53 bis zu einem Hoch von 153.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESG News
Tagesspanne
153.53 153.53
Jahresspanne
117.24 153.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 153.30
- Eröffnung
- 153.53
- Bid
- 153.53
- Ask
- 153.83
- Tief
- 153.53
- Hoch
- 153.53
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 2.67%
- 6-Monatsänderung
- 13.88%
- Jahresänderung
- 13.84%
