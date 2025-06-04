KurseKategorien
ESG: FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

153.53 USD 0.23 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESG hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.53 bis zu einem Hoch von 153.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ESG News

Tagesspanne
153.53 153.53
Jahresspanne
117.24 153.53
Vorheriger Schlusskurs
153.30
Eröffnung
153.53
Bid
153.53
Ask
153.83
Tief
153.53
Hoch
153.53
Volumen
1
Tagesänderung
0.15%
Monatsänderung
2.67%
6-Monatsänderung
13.88%
Jahresänderung
13.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K