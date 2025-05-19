EQS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Equus Total Return Inc hisse senedi 1.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.84 - 1.84 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. EQS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Equus Total Return Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Equus Total Return Inc hisse senedi şu anda 1.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 35.29% ve USD değerlerini izler. EQS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EQS hisse senedi nasıl alınır? Equus Total Return Inc hisselerini şu anki 1.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.84 ve Ask 2.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EQS fiyat hareketlerini takip edin.

EQS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Equus Total Return Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.74 - 2.49 ve mevcut fiyatı 1.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.84 veya Ask 2.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -20.00% ve 6 aylık değişim oranı 82.18% değerlerini karşılaştırır. EQS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

EQUUS TOTAL RETURN, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? EQUUS TOTAL RETURN, INC. hisse senedi yıllık olarak 2.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.74 - 2.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Equus Total Return Inc performansını takip edin.

EQUUS TOTAL RETURN, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.74 - 2.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EQS fiyat hareketlerini izleyin.