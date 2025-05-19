- Panorámica
EQS: Equus Total Return Inc
El tipo de cambio de EQS de hoy ha cambiado un 2.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.83, mientras que el máximo ha alcanzado 1.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equus Total Return Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EQS News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EQS hoy?
Equus Total Return Inc (EQS) se evalúa hoy en 1.83. El instrumento se negocia dentro de 1.83 - 1.83; el cierre de ayer ha sido 1.78 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EQS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Equus Total Return Inc?
Equus Total Return Inc se evalúa actualmente en 1.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 34.56% y USD. Monitoree los movimientos de EQS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EQS?
Puede comprar acciones de Equus Total Return Inc (EQS) al precio actual de 1.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.83 o 2.13, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EQS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EQS?
Invertir en Equus Total Return Inc implica tener en cuenta el rango anual 0.74 - 2.49 y el precio actual 1.83. Muchos comparan -20.43% y 81.19% antes de colocar órdenes en 1.83 o 2.13. Estudie los cambios diarios de precios de EQS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
El precio más alto de EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) en el último año ha sido 2.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.74 - 2.49, una comparación con 1.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Equus Total Return Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
El precio más bajo de EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) para el año ha sido 0.74. La comparación con los actuales 1.83 y 0.74 - 2.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EQS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EQS?
En el pasado, Equus Total Return Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.78 y 34.56% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.78
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.83
- High
- 1.83
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 2.81%
- Cambio mensual
- -20.43%
- Cambio a 6 meses
- 81.19%
- Cambio anual
- 34.56%
