EQS: Equus Total Return Inc
EQSの今日の為替レートは、2.81%変化しました。日中、通貨は1あたり1.83の安値と1.83の高値で取引されました。
Equus Total Return Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EQS News
よくあるご質問
EQS株の現在の価格は？
Equus Total Return Incの株価は本日1.83です。1.83 - 1.83内で取引され、前日の終値は1.78、取引量は1に達しました。EQSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Equus Total Return Incの株は配当を出しますか？
Equus Total Return Incの現在の価格は1.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は34.56%やUSDにも注目します。EQSの動きはライブチャートで確認できます。
EQS株を買う方法は？
Equus Total Return Incの株は現在1.83で購入可能です。注文は通常1.83または2.13付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EQSの最新情報はライブチャートで確認できます。
EQS株に投資する方法は？
Equus Total Return Incへの投資では、年間の値幅0.74 - 2.49と現在の1.83を考慮します。注文は多くの場合1.83や2.13で行われる前に、-20.43%や81.19%と比較されます。EQSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EQUUS TOTAL RETURN, INC.の株の最高値は？
EQUUS TOTAL RETURN, INC.の過去1年の最高値は2.49でした。0.74 - 2.49内で株価は大きく変動し、1.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Equus Total Return Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EQUUS TOTAL RETURN, INC.の株の最低値は？
EQUUS TOTAL RETURN, INC.(EQS)の年間最安値は0.74でした。現在の1.83や0.74 - 2.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQSの動きはライブチャートで確認できます。
EQSの株式分割はいつ行われましたか？
Equus Total Return Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.78、34.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.78
- 始値
- 1.83
- 買値
- 1.83
- 買値
- 2.13
- 安値
- 1.83
- 高値
- 1.83
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 2.81%
- 1ヶ月の変化
- -20.43%
- 6ヶ月の変化
- 81.19%
- 1年の変化
- 34.56%
- 実際
-
- 期待
- $-94.837 B
- 前
- $-85.541 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 0.0%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 4.2%
- 実際
- -6.858 M
- 期待
- 0.315 M
- 前
- -0.961 M
- 実際
- 1.334 M
- 期待
- -0.345 M
- 前
- -0.770 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.00%
- 期待
- 前
- 4.25%
- 実際
-
- 期待
- 前