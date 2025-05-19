クォートセクション
通貨 / EQS
EQS: Equus Total Return Inc

1.83 USD 0.05 (2.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EQSの今日の為替レートは、2.81%変化しました。日中、通貨は1あたり1.83の安値と1.83の高値で取引されました。

Equus Total Return Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EQS株の現在の価格は？

Equus Total Return Incの株価は本日1.83です。1.83 - 1.83内で取引され、前日の終値は1.78、取引量は1に達しました。EQSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Equus Total Return Incの株は配当を出しますか？

Equus Total Return Incの現在の価格は1.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は34.56%やUSDにも注目します。EQSの動きはライブチャートで確認できます。

EQS株を買う方法は？

Equus Total Return Incの株は現在1.83で購入可能です。注文は通常1.83または2.13付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EQSの最新情報はライブチャートで確認できます。

EQS株に投資する方法は？

Equus Total Return Incへの投資では、年間の値幅0.74 - 2.49と現在の1.83を考慮します。注文は多くの場合1.83や2.13で行われる前に、-20.43%や81.19%と比較されます。EQSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EQUUS TOTAL RETURN, INC.の株の最高値は？

EQUUS TOTAL RETURN, INC.の過去1年の最高値は2.49でした。0.74 - 2.49内で株価は大きく変動し、1.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Equus Total Return Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EQUUS TOTAL RETURN, INC.の株の最低値は？

EQUUS TOTAL RETURN, INC.(EQS)の年間最安値は0.74でした。現在の1.83や0.74 - 2.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQSの動きはライブチャートで確認できます。

EQSの株式分割はいつ行われましたか？

Equus Total Return Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.78、34.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.83 1.83
1年のレンジ
0.74 2.49
以前の終値
1.78
始値
1.83
買値
1.83
買値
2.13
安値
1.83
高値
1.83
出来高
1
1日の変化
2.81%
1ヶ月の変化
-20.43%
6ヶ月の変化
81.19%
1年の変化
34.56%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待