货币 / EQS
EQS: Equus Total Return Inc

1.78 USD 0.02 (1.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EQS汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点1.75和高点1.86进行交易。

关注Equus Total Return Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EQS股票今天的价格是多少？

Equus Total Return Inc股票今天的定价为1.78。它在1.75 - 1.86范围内交易，昨天的收盘价为1.80，交易量达到9。EQS的实时价格图表显示了这些更新。

Equus Total Return Inc股票是否支付股息？

Equus Total Return Inc目前的价值为1.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.88%和USD。实时查看图表以跟踪EQS走势。

如何购买EQS股票？

您可以以1.78的当前价格购买Equus Total Return Inc股票。订单通常设置在1.78或2.08附近，而9和-4.30%显示市场活动。立即关注EQS的实时图表更新。

如何投资EQS股票？

投资Equus Total Return Inc需要考虑年度范围0.74 - 2.49和当前价格1.78。许多人在以1.78或2.08下订单之前，会比较-22.61%和。实时查看EQS价格图表，了解每日变化。

EQUUS TOTAL RETURN, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EQUUS TOTAL RETURN, INC.的最高价格是2.49。在0.74 - 2.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Equus Total Return Inc的绩效。

EQUUS TOTAL RETURN, INC.股票的最低价格是多少？

EQUUS TOTAL RETURN, INC.（EQS）的最低价格为0.74。将其与当前的1.78和0.74 - 2.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EQS股票是什么时候拆分的？

Equus Total Return Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.80和30.88%中可见。

日范围
1.75 1.86
年范围
0.74 2.49
前一天收盘价
1.80
开盘价
1.86
卖价
1.78
买价
2.08
最低价
1.75
最高价
1.86
交易量
9
日变化
-1.11%
月变化
-22.61%
6个月变化
76.24%
年变化
30.88%
29 十月, 星期三
12:30
USD
货品贸易帐
实际值
预测值
$​-94.837 B
前值
$​-85.541 B
12:30
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
0.0%
预测值
1.7%
前值
4.2%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
预测值
0.315 M
前值
-0.961 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
预测值
-0.345 M
前值
-0.770 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
预测值
前值
4.25%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值