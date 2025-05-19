КотировкиРазделы
Валюты / EQS
Назад в Рынок акций США

EQS: Equus Total Return Inc

1.78 USD 0.02 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQS за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.75, а максимальная — 1.86.

Следите за динамикой Equus Total Return Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EQS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EQS сегодня?

Equus Total Return Inc (EQS) сегодня оценивается на уровне 1.78. Инструмент торгуется в пределах 1.75 - 1.86, вчерашнее закрытие составило 1.80, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Equus Total Return Inc?

Equus Total Return Inc в настоящее время оценивается в 1.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.88% и USD. Отслеживайте движения EQS на графике в реальном времени.

Как купить акции EQS?

Вы можете купить акции Equus Total Return Inc (EQS) по текущей цене 1.78. Ордера обычно размещаются около 1.78 или 2.08, тогда как 9 и -4.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EQS?

Инвестирование в Equus Total Return Inc предполагает учет годового диапазона 0.74 - 2.49 и текущей цены 1.78. Многие сравнивают -22.61% и 76.24% перед размещением ордеров на 1.78 или 2.08. Изучайте ежедневные изменения цены EQS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EQUUS TOTAL RETURN, INC.?

Самая высокая цена EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) за последний год составила 2.49. Акции заметно колебались в пределах 0.74 - 2.49, сравнение с 1.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Equus Total Return Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EQUUS TOTAL RETURN, INC.?

Самая низкая цена EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) за год составила 0.74. Сравнение с текущими 1.78 и 0.74 - 2.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EQS?

В прошлом Equus Total Return Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.80 и 30.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.75 1.86
Годовой диапазон
0.74 2.49
Предыдущее закрытие
1.80
Open
1.86
Bid
1.78
Ask
2.08
Low
1.75
High
1.86
Объем
9
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
-22.61%
6-месячное изменение
76.24%
Годовое изменение
30.88%
29 октября, среда
12:30
USD
Баланс внешней торговли товарами
Акт.
Прог.
$​-94.837 млрд
Пред.
$​-85.541 млрд
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
0.0%
Прог.
1.7%
Пред.
4.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
0.315 млн
Пред.
-0.961 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.345 млн
Пред.
-0.770 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.25%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.