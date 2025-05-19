- Visão do mercado
EQS: Equus Total Return Inc
A taxa do EQS para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.75 e o mais alto foi 1.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Equus Total Return Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EQS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EQS hoje?
Hoje Equus Total Return Inc (EQS) está avaliado em 1.78. O instrumento é negociado dentro de 1.75 - 1.86, o fechamento de ontem foi 1.80, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EQS em tempo real.
As ações de Equus Total Return Inc pagam dividendos?
Atualmente Equus Total Return Inc está avaliado em 1.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 30.88% e USD. Monitore os movimentos de EQS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EQS?
Você pode comprar ações de Equus Total Return Inc (EQS) pelo preço atual 1.78. Ordens geralmente são executadas perto de 1.78 ou 2.08, enquanto 9 e -4.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EQS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EQS?
Investir em Equus Total Return Inc envolve considerar a faixa anual 0.74 - 2.49 e o preço atual 1.78. Muitos comparam -22.61% e 76.24% antes de enviar ordens em 1.78 ou 2.08. Estude as mudanças diárias de preço de EQS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
O maior preço de EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) no último ano foi 2.49. As ações oscilaram bastante dentro de 0.74 - 2.49, e a comparação com 1.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Equus Total Return Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
O menor preço de EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) no ano foi 0.74. A comparação com o preço atual 1.78 e 0.74 - 2.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EQS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EQS?
No passado Equus Total Return Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.80 e 30.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.80
- Open
- 1.86
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Low
- 1.75
- High
- 1.86
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- -22.61%
- Mudança de 6 meses
- 76.24%
- Mudança anual
- 30.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- $-94.837 bilh
- Prév.
- $-85.541 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 0.0%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 4.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.315 milh
- Prév.
- -0.961 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.345 milh
- Prév.
- -0.770 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.