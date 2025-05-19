- Panoramica
EQS: Equus Total Return Inc
Il tasso di cambio EQS ha avuto una variazione del 3.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.84 e ad un massimo di 1.84.
Segui le dinamiche di Equus Total Return Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EQS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EQS oggi?
Oggi le azioni Equus Total Return Inc sono prezzate a 1.84. Viene scambiato all'interno di 1.84 - 1.84, la chiusura di ieri è stata 1.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EQS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Equus Total Return Inc pagano dividendi?
Equus Total Return Inc è attualmente valutato a 1.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EQS.
Come acquistare azioni EQS?
Puoi acquistare azioni Equus Total Return Inc al prezzo attuale di 1.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.84 o 2.14, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EQS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EQS?
Investire in Equus Total Return Inc implica considerare l'intervallo annuale 0.74 - 2.49 e il prezzo attuale 1.84. Molti confrontano -20.00% e 82.18% prima di effettuare ordini su 1.84 o 2.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EQS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
Il prezzo massimo di EQUUS TOTAL RETURN, INC. nell'ultimo anno è stato 2.49. All'interno di 0.74 - 2.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Equus Total Return Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
Il prezzo più basso di EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) nel corso dell'anno è stato 0.74. Confrontandolo con gli attuali 1.84 e 0.74 - 2.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EQS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EQS?
Equus Total Return Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.78 e 35.29%.
- Chiusura Precedente
- 1.78
- Apertura
- 1.84
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Minimo
- 1.84
- Massimo
- 1.84
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 3.37%
- Variazione Mensile
- -20.00%
- Variazione Semestrale
- 82.18%
- Variazione Annuale
- 35.29%
- Agire
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Agire
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Agire
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev