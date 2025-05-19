- Übersicht
EQS: Equus Total Return Inc
Der Wechselkurs von EQS hat sich für heute um 2.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.83 bis zu einem Hoch von 1.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equus Total Return Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EQS heute?
Die Aktie von Equus Total Return Inc (EQS) notiert heute bei 1.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.83 - 1.83 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.78 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von EQS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EQS Dividenden?
Equus Total Return Inc wird derzeit mit 1.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 34.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQS zu verfolgen.
Wie kaufe ich EQS-Aktien?
Sie können Aktien von Equus Total Return Inc (EQS) zum aktuellen Kurs von 1.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.83 oder 2.13 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EQS-Aktien?
Bei einer Investition in Equus Total Return Inc müssen die jährliche Spanne 0.74 - 2.49 und der aktuelle Kurs 1.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -20.43% und 81.19%, bevor sie Orders zu 1.83 oder 2.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
Der höchste Kurs von EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) im vergangenen Jahr lag bei 2.49. Innerhalb von 0.74 - 2.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Equus Total Return Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EQUUS TOTAL RETURN, INC.?
Der niedrigste Kurs von EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) im Laufe des Jahres betrug 0.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.83 und der Spanne 0.74 - 2.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EQS statt?
Equus Total Return Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.78 und 34.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.78
- Eröffnung
- 1.83
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Tief
- 1.83
- Hoch
- 1.83
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.81%
- Monatsänderung
- -20.43%
- 6-Monatsänderung
- 81.19%
- Jahresänderung
- 34.56%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh