EQS: Equus Total Return Inc
Le taux de change de EQS a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.86.
Suivez la dynamique Equus Total Return Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EQS aujourd'hui ?
L'action Equus Total Return Inc est cotée à 1.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.75 - 1.86, a clôturé hier à 1.80 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de EQS présente ces mises à jour.
L'action Equus Total Return Inc verse-t-elle des dividendes ?
Equus Total Return Inc est actuellement valorisé à 1.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 30.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EQS.
Comment acheter des actions EQS ?
Vous pouvez acheter des actions Equus Total Return Inc au cours actuel de 1.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.78 ou de 2.08, le 9 et le -4.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EQS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EQS ?
Investir dans Equus Total Return Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.74 - 2.49 et le prix actuel 1.78. Beaucoup comparent -22.61% et 76.24% avant de passer des ordres à 1.78 ou 2.08. Consultez le graphique du cours de EQS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EQUUS TOTAL RETURN, INC. ?
Le cours le plus élevé de EQUUS TOTAL RETURN, INC. l'année dernière était 2.49. Au cours de 0.74 - 2.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Equus Total Return Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EQUUS TOTAL RETURN, INC. ?
Le cours le plus bas de EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) sur l'année a été 0.74. Sa comparaison avec 1.78 et 0.74 - 2.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EQS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EQS a-t-elle été divisée ?
Equus Total Return Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.80 et 30.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.80
- Ouverture
- 1.86
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Plus Bas
- 1.75
- Plus Haut
- 1.86
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- -1.11%
- Changement Mensuel
- -22.61%
- Changement à 6 Mois
- 76.24%
- Changement Annuel
- 30.88%
- Act
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Act
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Act
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev