EQS: Equus Total Return Inc

1.78 USD 0.02 (1.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EQS a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.86.

Suivez la dynamique Equus Total Return Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EQS aujourd'hui ?

L'action Equus Total Return Inc est cotée à 1.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.75 - 1.86, a clôturé hier à 1.80 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de EQS présente ces mises à jour.

L'action Equus Total Return Inc verse-t-elle des dividendes ?

Equus Total Return Inc est actuellement valorisé à 1.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 30.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EQS.

Comment acheter des actions EQS ?

Vous pouvez acheter des actions Equus Total Return Inc au cours actuel de 1.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.78 ou de 2.08, le 9 et le -4.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EQS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EQS ?

Investir dans Equus Total Return Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.74 - 2.49 et le prix actuel 1.78. Beaucoup comparent -22.61% et 76.24% avant de passer des ordres à 1.78 ou 2.08. Consultez le graphique du cours de EQS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action EQUUS TOTAL RETURN, INC. ?

Le cours le plus élevé de EQUUS TOTAL RETURN, INC. l'année dernière était 2.49. Au cours de 0.74 - 2.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Equus Total Return Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action EQUUS TOTAL RETURN, INC. ?

Le cours le plus bas de EQUUS TOTAL RETURN, INC. (EQS) sur l'année a été 0.74. Sa comparaison avec 1.78 et 0.74 - 2.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EQS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EQS a-t-elle été divisée ?

Equus Total Return Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.80 et 30.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
1.75 1.86
Range Annuel
0.74 2.49
Clôture Précédente
1.80
Ouverture
1.86
Bid
1.78
Ask
2.08
Plus Bas
1.75
Plus Haut
1.86
Volume
9
Changement quotidien
-1.11%
Changement Mensuel
-22.61%
Changement à 6 Mois
76.24%
Changement Annuel
30.88%
29 octobre, mercredi
12:30
USD
Balance commerciale de Marchandises
Act
Fcst
$​-94.837 B
Prev
$​-85.541 B
12:30
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Ventes à domicile en attente m/m
Act
0.0%
Fcst
1.7%
Prev
4.2%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-6.858 M
Fcst
0.315 M
Prev
-0.961 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
1.334 M
Fcst
-0.345 M
Prev
-0.770 M
18:00
USD
Déclaration du FOMC
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Décision des taux d'Intérêt de la BOC
Act
Fcst
Prev
4.25%
18:30
USD
Conférence de presse du FOMC
Act
Fcst
Prev