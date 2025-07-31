Dövizler / EPS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EPS: WisdomTree U.S. LargeCap Fund
69.19 USD 0.29 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EPS fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.88 ve Yüksek fiyatı olarak 69.20 aralığında işlem gördü.
WisdomTree U.S. LargeCap Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPS haberleri
- Should WisdomTree U.S. LargeCap ETF (EPS) Be on Your Investing Radar?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- EPS: Earnings-Focused Smart Beta Vehicle That Underdelivers (NYSEARCA:EPS)
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- The Eternal Debate Over Valuations
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- The Sleeper Catalyst Ready to Send These 5 Stocks Soaring
- Is WisdomTree U.S. LargeCap ETF (EPS) a Strong ETF Right Now?
- Meta, Microsoft, and the Slipstream Into the World’s Biggest ROI
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
Günlük aralık
68.88 69.20
Yıllık aralık
51.31 69.20
- Önceki kapanış
- 68.90
- Açılış
- 69.03
- Satış
- 69.19
- Alış
- 69.49
- Düşük
- 68.88
- Yüksek
- 69.20
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- 4.33%
- 6 aylık değişim
- 17.19%
- Yıllık değişim
- 15.68%
21 Eylül, Pazar