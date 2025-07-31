FiyatlarBölümler
EPS: WisdomTree U.S. LargeCap Fund

69.19 USD 0.29 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EPS fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.88 ve Yüksek fiyatı olarak 69.20 aralığında işlem gördü.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.88 69.20
Yıllık aralık
51.31 69.20
Önceki kapanış
68.90
Açılış
69.03
Satış
69.19
Alış
69.49
Düşük
68.88
Yüksek
69.20
Hacim
79
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
4.33%
6 aylık değişim
17.19%
Yıllık değişim
15.68%
