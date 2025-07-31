КотировкиРазделы
Валюты / EPS
Назад в Рынок акций США

EPS: WisdomTree U.S. LargeCap Fund

69.19 USD 0.29 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPS за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.88, а максимальная — 69.20.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. LargeCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EPS

Дневной диапазон
68.88 69.20
Годовой диапазон
51.31 69.20
Предыдущее закрытие
68.90
Open
69.03
Bid
69.19
Ask
69.49
Low
68.88
High
69.20
Объем
79
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
4.33%
6-месячное изменение
17.19%
Годовое изменение
15.68%
21 сентября, воскресенье