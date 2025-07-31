Divisas / EPS
EPS: WisdomTree U.S. LargeCap Fund
69.19 USD 0.29 (0.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPS de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.88, mientras que el máximo ha alcanzado 69.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. LargeCap Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
68.88 69.20
Rango anual
51.31 69.20
- Cierres anteriores
- 68.90
- Open
- 69.03
- Bid
- 69.19
- Ask
- 69.49
- Low
- 68.88
- High
- 69.20
- Volumen
- 79
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- 4.33%
- Cambio a 6 meses
- 17.19%
- Cambio anual
- 15.68%
21 septiembre, domingo