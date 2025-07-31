KurseKategorien
Währungen / EPS
Zurück zum Aktien

EPS: WisdomTree U.S. LargeCap Fund

69.19 USD 0.29 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPS hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.88 bis zu einem Hoch von 69.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. LargeCap Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EPS News

Tagesspanne
68.88 69.20
Jahresspanne
51.31 69.20
Vorheriger Schlusskurs
68.90
Eröffnung
69.03
Bid
69.19
Ask
69.49
Tief
68.88
Hoch
69.20
Volumen
79
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
4.33%
6-Monatsänderung
17.19%
Jahresänderung
15.68%
21 September, Sonntag