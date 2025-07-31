CotationsSections
EPS: WisdomTree U.S. LargeCap Fund

69.19 USD 0.29 (0.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EPS a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.88 et à un maximum de 69.20.

Range quotidien
68.88 69.20
Range Annuel
51.31 69.20
Clôture Précédente
68.90
Ouverture
69.03
Bid
69.19
Ask
69.49
Plus Bas
68.88
Plus Haut
69.20
Volume
79
Changement quotidien
0.42%
Changement Mensuel
4.33%
Changement à 6 Mois
17.19%
Changement Annuel
15.68%
21 septembre, dimanche