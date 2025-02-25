Dövizler / ENVB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.60 USD 0.03 (4.76%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENVB fiyatı bugün -4.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.56 ve Yüksek fiyatı olarak 0.64 aralığında işlem gördü.
Enveric Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVB haberleri
- Enveric Biosciences, varant kullanımı yoluyla 2,2 milyon dolar topladı
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise
- Enveric Biosciences, hisse senedi varantı anlaşmasıyla 2,2 milyon dolar topladı
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise deal
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
Günlük aralık
0.56 0.64
Yıllık aralık
0.27 4.84
- Önceki kapanış
- 0.63
- Açılış
- 0.64
- Satış
- 0.60
- Alış
- 0.90
- Düşük
- 0.56
- Yüksek
- 0.64
- Hacim
- 1.169 K
- Günlük değişim
- -4.76%
- Aylık değişim
- -46.90%
- 6 aylık değişim
- -56.83%
- Yıllık değişim
- 27.66%
21 Eylül, Pazar