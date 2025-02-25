Valute / ENVB
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.60 USD 0.03 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENVB ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.56 e ad un massimo di 0.64.
Segui le dinamiche di Enveric Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVB News
- Enveric Biosciences raccoglie 2,2 milioni di dollari tramite esercizio di warrant
- Enveric Biosciences raccoglie 2,2 milioni di dollari tramite esercizio di warrant
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
Intervallo Giornaliero
0.56 0.64
Intervallo Annuale
0.27 4.84
- Chiusura Precedente
- 0.63
- Apertura
- 0.64
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Minimo
- 0.56
- Massimo
- 0.64
- Volume
- 1.169 K
- Variazione giornaliera
- -4.76%
- Variazione Mensile
- -46.90%
- Variazione Semestrale
- -56.83%
- Variazione Annuale
- 27.66%
21 settembre, domenica