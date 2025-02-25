货币 / ENVB
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.65 USD 0.27 (29.35%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENVB汇率已更改-29.35%。当日，交易品种以低点0.62和高点0.85进行交易。
关注Enveric Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENVB新闻
- Enveric Biosciences通过权证行权交易筹集220万美元
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise deal
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
日范围
0.62 0.85
年范围
0.27 4.84
- 前一天收盘价
- 0.92
- 开盘价
- 0.83
- 卖价
- 0.65
- 买价
- 0.95
- 最低价
- 0.62
- 最高价
- 0.85
- 交易量
- 2.522 K
- 日变化
- -29.35%
- 月变化
- -42.48%
- 6个月变化
- -53.24%
- 年变化
- 38.30%
