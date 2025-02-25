Währungen / ENVB
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.58 USD 0.05 (7.94%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENVB hat sich für heute um -7.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.56 bis zu einem Hoch von 0.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enveric Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.56 0.64
Jahresspanne
0.27 4.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.63
- Eröffnung
- 0.64
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Tief
- 0.56
- Hoch
- 0.64
- Volumen
- 899
- Tagesänderung
- -7.94%
- Monatsänderung
- -48.67%
- 6-Monatsänderung
- -58.27%
- Jahresänderung
- 23.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K