ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.60 USD 0.03 (4.76%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENVB a changé de -4.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.56 et à un maximum de 0.64.
Suivez la dynamique Enveric Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVB Nouvelles
- Enveric Biosciences lève 2,2 millions de dollars grâce à l’exercice de bons de souscription
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
Range quotidien
0.56 0.64
Range Annuel
0.27 4.84
- Clôture Précédente
- 0.63
- Ouverture
- 0.64
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Plus Bas
- 0.56
- Plus Haut
- 0.64
- Volume
- 1.169 K
- Changement quotidien
- -4.76%
- Changement Mensuel
- -46.90%
- Changement à 6 Mois
- -56.83%
- Changement Annuel
- 27.66%
20 septembre, samedi