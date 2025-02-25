Moedas / ENVB
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.63 USD 0.02 (3.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENVB para hoje mudou para -3.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.62 e o mais alto foi 0.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Enveric Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVB Notícias
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise
- Enveric Biosciences capta US$ 2,2 milhões com acordo de exercício de warrants
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise deal
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
Faixa diária
0.62 0.66
Faixa anual
0.27 4.84
- Fechamento anterior
- 0.65
- Open
- 0.65
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.62
- High
- 0.66
- Volume
- 484
- Mudança diária
- -3.08%
- Mudança mensal
- -44.25%
- Mudança de 6 meses
- -54.68%
- Mudança anual
- 34.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh