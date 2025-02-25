Divisas / ENVB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.65 USD 0.27 (29.35%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENVB de hoy ha cambiado un -29.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.62, mientras que el máximo ha alcanzado 0.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Enveric Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVB News
- Enveric Biosciences recauda 2,2 millones de dólares mediante acuerdo de ejercicio de warrants
- Enveric Biosciences recauda $2.2 millones mediante acuerdo de ejercicio de warrants
- Enveric Biosciences raises $2.2 million through warrant exercise deal
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
Rango diario
0.62 0.85
Rango anual
0.27 4.84
- Cierres anteriores
- 0.92
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Low
- 0.62
- High
- 0.85
- Volumen
- 2.522 K
- Cambio diario
- -29.35%
- Cambio mensual
- -42.48%
- Cambio a 6 meses
- -53.24%
- Cambio anual
- 38.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B