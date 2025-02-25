通貨 / ENVB
ENVB: Enveric Biosciences Inc
0.63 USD 0.02 (3.08%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENVBの今日の為替レートは、-3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり0.62の安値と0.66の高値で取引されました。
Enveric Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ENVB News
- エンベリック・バイオサイエンス、ワラント行使により220万ドルを調達
- エンベリック・バイオサイエンス、ワラント行使契約で220万ドルを調達
- Enveric Biosciences receives Nasdaq notice for non-compliance with equity rule
- Enveric Biosciences receives second patent allowance for PTSD drug
- Enveric’s experimental drug shows promise in PTSD preclinical study
- Enveric’s lead drug candidate shows additional receptor activity
- Enveric Biosciences Announces Participation in 2025 BIO International Convention
- Enveric Biosciences secures patent for sleep disorder molecules
- Enveric Biosciences reports breakthrough in depression model
- Enveric Biosciences files provisional patent for new molecules
- Enveric Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial and Corporate Results
- Dow Dips Over 100 Points; TJX Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- Nasdaq Surges 150 Points; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Flywire (NASDAQ:FLYW), Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of Nvidia Earnings: S&P 500's Four-Day Fall Was A 'Non-Event,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- EXCLUSIVE: Non-Hallucinogenic Psychedelic Compounds Show Promise For Treating Addiction And ADHD - Enveric Biosciences (NASDAQ:ENVB)
1日のレンジ
0.62 0.66
1年のレンジ
0.27 4.84
- 以前の終値
- 0.65
- 始値
- 0.65
- 買値
- 0.63
- 買値
- 0.93
- 安値
- 0.62
- 高値
- 0.66
- 出来高
- 484
- 1日の変化
- -3.08%
- 1ヶ月の変化
- -44.25%
- 6ヶ月の変化
- -54.68%
- 1年の変化
- 34.04%
