EMGF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedi 57.66 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 57.63 - 57.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 58.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 139 değerine ulaştı. EMGF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedi şu anda 57.66 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 19.01% ve USD değerlerini izler. EMGF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EMGF hisse senedi nasıl alınır? iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisselerini şu anki 57.66 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 57.66 ve Ask 57.96 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 139 ve günlük değişim oranı -0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EMGF fiyat hareketlerini takip edin.

EMGF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.01 - 58.29 ve mevcut fiyatı 57.66 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 57.66 veya Ask 57.96 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.59% ve 6 aylık değişim oranı 22.89% değerlerini karşılaştırır. EMGF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 58.29 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.01 - 58.29). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 58.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Emerging Markets Equity Factor ETF performansını takip edin.

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 57.66 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.01 - 58.29 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EMGF fiyat hareketlerini izleyin.