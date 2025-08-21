报价部分
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

57.66 USD 0.53 (0.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMGF汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点57.63和高点57.89进行交易。

关注iShares Emerging Markets Equity Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EMGF股票今天的价格是多少？

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票今天的定价为57.66。它在57.63 - 57.89范围内交易，昨天的收盘价为58.19，交易量达到139。EMGF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票是否支付股息？

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF目前的价值为57.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.01%和USD。实时查看图表以跟踪EMGF走势。

如何购买EMGF股票？

您可以以57.66的当前价格购买iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票。订单通常设置在57.66或57.96附近，而139和-0.19%显示市场活动。立即关注EMGF的实时图表更新。

如何投资EMGF股票？

投资iShares Emerging Markets Equity Factor ETF需要考虑年度范围41.01 - 58.29和当前价格57.66。许多人在以57.66或57.96下订单之前，会比较1.59%和。实时查看EMGF价格图表，了解每日变化。

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Emerging Markets Equity Factor ETF的最高价格是58.29。在41.01 - 58.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Emerging Markets Equity Factor ETF的绩效。

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF（EMGF）的最低价格为41.01。将其与当前的57.66和41.01 - 58.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMGF股票是什么时候拆分的？

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.19和19.01%中可见。

日范围
57.63 57.89
年范围
41.01 58.29
前一天收盘价
58.19
开盘价
57.77
卖价
57.66
买价
57.96
最低价
57.63
最高价
57.89
交易量
139
日变化
-0.91%
月变化
1.59%
6个月变化
22.89%
年变化
19.01%
