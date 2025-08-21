EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
今日EMGF汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点57.63和高点57.89进行交易。
关注iShares Emerging Markets Equity Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EMGF新闻
常见问题解答
EMGF股票今天的价格是多少？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票今天的定价为57.66。它在57.63 - 57.89范围内交易，昨天的收盘价为58.19，交易量达到139。EMGF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票是否支付股息？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF目前的价值为57.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.01%和USD。实时查看图表以跟踪EMGF走势。
如何购买EMGF股票？
您可以以57.66的当前价格购买iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票。订单通常设置在57.66或57.96附近，而139和-0.19%显示市场活动。立即关注EMGF的实时图表更新。
如何投资EMGF股票？
投资iShares Emerging Markets Equity Factor ETF需要考虑年度范围41.01 - 58.29和当前价格57.66。许多人在以57.66或57.96下订单之前，会比较1.59%和。实时查看EMGF价格图表，了解每日变化。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Emerging Markets Equity Factor ETF的最高价格是58.29。在41.01 - 58.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Emerging Markets Equity Factor ETF的绩效。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF股票的最低价格是多少？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF（EMGF）的最低价格为41.01。将其与当前的57.66和41.01 - 58.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMGF股票是什么时候拆分的？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.19和19.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.19
- 开盘价
- 57.77
- 卖价
- 57.66
- 买价
- 57.96
- 最低价
- 57.63
- 最高价
- 57.89
- 交易量
- 139
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- 1.59%
- 6个月变化
- 22.89%
- 年变化
- 19.01%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值