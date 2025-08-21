- Обзор рынка
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Курс EMGF за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.63, а максимальная — 57.89.
Следите за динамикой iShares Emerging Markets Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EMGF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMGF сегодня?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) сегодня оценивается на уровне 57.66. Инструмент торгуется в пределах 57.63 - 57.89, вчерашнее закрытие составило 58.19, а торговый объем достиг 139. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 57.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.01% и USD. Отслеживайте движения EMGF на графике в реальном времени.
Как купить акции EMGF?
Вы можете купить акции iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) по текущей цене 57.66. Ордера обычно размещаются около 57.66 или 57.96, тогда как 139 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMGF?
Инвестирование в iShares Emerging Markets Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 41.01 - 58.29 и текущей цены 57.66. Многие сравнивают 1.59% и 22.89% перед размещением ордеров на 57.66 или 57.96. Изучайте ежедневные изменения цены EMGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Самая высокая цена iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) за последний год составила 58.29. Акции заметно колебались в пределах 41.01 - 58.29, сравнение с 58.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Emerging Markets Equity Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Самая низкая цена iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) за год составила 41.01. Сравнение с текущими 57.66 и 41.01 - 58.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMGF?
В прошлом iShares Emerging Markets Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.19 и 19.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.19
- Open
- 57.77
- Bid
- 57.66
- Ask
- 57.96
- Low
- 57.63
- High
- 57.89
- Объем
- 139
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- 1.59%
- 6-месячное изменение
- 22.89%
- Годовое изменение
- 19.01%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.