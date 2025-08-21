- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Le taux de change de EMGF a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.63 et à un maximum de 57.89.
Suivez la dynamique iShares Emerging Markets Equity Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMGF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMGF aujourd'hui ?
L'action iShares Emerging Markets Equity Factor ETF est cotée à 57.66 aujourd'hui. Elle se négocie dans 57.63 - 57.89, a clôturé hier à 58.19 et son volume d'échange a atteint 139. Le graphique en temps réel du cours de EMGF présente ces mises à jour.
L'action iShares Emerging Markets Equity Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF est actuellement valorisé à 57.66. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMGF.
Comment acheter des actions EMGF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Emerging Markets Equity Factor ETF au cours actuel de 57.66. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.66 ou de 57.96, le 139 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMGF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMGF ?
Investir dans iShares Emerging Markets Equity Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.01 - 58.29 et le prix actuel 57.66. Beaucoup comparent 1.59% et 22.89% avant de passer des ordres à 57.66 ou 57.96. Consultez le graphique du cours de EMGF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF l'année dernière était 58.29. Au cours de 41.01 - 58.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) sur l'année a été 41.01. Sa comparaison avec 57.66 et 41.01 - 58.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMGF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMGF a-t-elle été divisée ?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.19 et 19.01% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 58.19
- Ouverture
- 57.77
- Bid
- 57.66
- Ask
- 57.96
- Plus Bas
- 57.63
- Plus Haut
- 57.89
- Volume
- 139
- Changement quotidien
- -0.91%
- Changement Mensuel
- 1.59%
- Changement à 6 Mois
- 22.89%
- Changement Annuel
- 19.01%
- Act
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%