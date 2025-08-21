- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Il tasso di cambio EMGF ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.63 e ad un massimo di 57.89.
Segui le dinamiche di iShares Emerging Markets Equity Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMGF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMGF oggi?
Oggi le azioni iShares Emerging Markets Equity Factor ETF sono prezzate a 57.66. Viene scambiato all'interno di 57.63 - 57.89, la chiusura di ieri è stata 58.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 139. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMGF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Emerging Markets Equity Factor ETF pagano dividendi?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF è attualmente valutato a 57.66. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMGF.
Come acquistare azioni EMGF?
Puoi acquistare azioni iShares Emerging Markets Equity Factor ETF al prezzo attuale di 57.66. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.66 o 57.96, mentre 139 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMGF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMGF?
Investire in iShares Emerging Markets Equity Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.01 - 58.29 e il prezzo attuale 57.66. Molti confrontano 1.59% e 22.89% prima di effettuare ordini su 57.66 o 57.96. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMGF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Il prezzo massimo di iShares Emerging Markets Equity Factor ETF nell'ultimo anno è stato 58.29. All'interno di 41.01 - 58.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 58.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Emerging Markets Equity Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Il prezzo più basso di iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) nel corso dell'anno è stato 41.01. Confrontandolo con gli attuali 57.66 e 41.01 - 58.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMGF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMGF?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 58.19 e 19.01%.
- Chiusura Precedente
- 58.19
- Apertura
- 57.77
- Bid
- 57.66
- Ask
- 57.96
- Minimo
- 57.63
- Massimo
- 57.89
- Volume
- 139
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- 1.59%
- Variazione Semestrale
- 22.89%
- Variazione Annuale
- 19.01%
- Agire
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
-
- Fcst
- Prev