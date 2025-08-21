- Übersicht
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Der Wechselkurs von EMGF hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.36 bis zu einem Hoch von 57.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Emerging Markets Equity Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EMGF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMGF heute?
Die Aktie von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) notiert heute bei 57.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von 57.36 - 57.99 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.66 und das Handelsvolumen erreichte 108. Das Live-Chart von EMGF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMGF Dividenden?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF wird derzeit mit 57.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMGF zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMGF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) zum aktuellen Kurs von 57.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.57 oder 57.87 platziert, während 108 und -0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMGF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMGF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Emerging Markets Equity Factor ETF müssen die jährliche Spanne 41.01 - 58.29 und der aktuelle Kurs 57.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.43% und 22.70%, bevor sie Orders zu 57.57 oder 57.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMGF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) im vergangenen Jahr lag bei 58.29. Innerhalb von 41.01 - 58.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) im Laufe des Jahres betrug 41.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.57 und der Spanne 41.01 - 58.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMGF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMGF statt?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.66 und 18.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.66
- Eröffnung
- 57.89
- Bid
- 57.57
- Ask
- 57.87
- Tief
- 57.36
- Hoch
- 57.99
- Volumen
- 108
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 22.70%
- Jahresänderung
- 18.82%
- 1.650%