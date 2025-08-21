- 概要
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGFの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり57.36の安値と57.99の高値で取引されました。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EMGF News
よくあるご質問
EMGF株の現在の価格は？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの株価は本日57.57です。57.36 - 57.99内で取引され、前日の終値は57.66、取引量は108に達しました。EMGFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの株は配当を出しますか？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの現在の価格は57.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.82%やUSDにも注目します。EMGFの動きはライブチャートで確認できます。
EMGF株を買う方法は？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの株は現在57.57で購入可能です。注文は通常57.57または57.87付近で行われ、108や-0.55%が市場の動きを示します。EMGFの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMGF株に投資する方法は？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFへの投資では、年間の値幅41.01 - 58.29と現在の57.57を考慮します。注文は多くの場合57.57や57.87で行われる前に、1.43%や22.70%と比較されます。EMGFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの株の最高値は？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの過去1年の最高値は58.29でした。41.01 - 58.29内で株価は大きく変動し、57.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Emerging Markets Equity Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFの株の最低値は？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF(EMGF)の年間最安値は41.01でした。現在の57.57や41.01 - 58.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMGFの動きはライブチャートで確認できます。
EMGFの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Emerging Markets Equity Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.66、18.82%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 57.66
- 始値
- 57.89
- 買値
- 57.57
- 買値
- 57.87
- 安値
- 57.36
- 高値
- 57.99
- 出来高
- 108
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 22.70%
- 1年の変化
- 18.82%
- 1.650%