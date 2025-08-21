- Panorámica
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
El tipo de cambio de EMGF de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.36, mientras que el máximo ha alcanzado 57.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Emerging Markets Equity Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EMGF hoy?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) se evalúa hoy en 57.57. El instrumento se negocia dentro de 57.36 - 57.99; el cierre de ayer ha sido 57.66 y el volumen comercial ha alcanzado 108. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMGF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF se evalúa actualmente en 57.57. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.82% y USD. Monitoree los movimientos de EMGF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EMGF?
Puede comprar acciones de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) al precio actual de 57.57. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.57 o 57.87, mientras que 108 y -0.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMGF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EMGF?
Invertir en iShares Emerging Markets Equity Factor ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.01 - 58.29 y el precio actual 57.57. Muchos comparan 1.43% y 22.70% antes de colocar órdenes en 57.57 o 57.87. Estudie los cambios diarios de precios de EMGF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
El precio más alto de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) en el último año ha sido 58.29. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.01 - 58.29, una comparación con 57.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
El precio más bajo de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) para el año ha sido 41.01. La comparación con los actuales 57.57 y 41.01 - 58.29 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMGF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMGF?
En el pasado, iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.66 y 18.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.66
- Open
- 57.89
- Bid
- 57.57
- Ask
- 57.87
- Low
- 57.36
- High
- 57.99
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- -0.16%
- Cambio mensual
- 1.43%
- Cambio a 6 meses
- 22.70%
- Cambio anual
- 18.82%
- 1.650%