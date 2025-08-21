- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EMGF: iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
A taxa do EMGF para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.63 e o mais alto foi 57.89.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Emerging Markets Equity Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMGF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMGF hoje?
Hoje iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) está avaliado em 57.66. O instrumento é negociado dentro de 57.63 - 57.89, o fechamento de ontem foi 58.19, e o volume de negociação atingiu 139. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMGF em tempo real.
As ações de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Emerging Markets Equity Factor ETF está avaliado em 57.66. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.01% e USD. Monitore os movimentos de EMGF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMGF?
Você pode comprar ações de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) pelo preço atual 57.66. Ordens geralmente são executadas perto de 57.66 ou 57.96, enquanto 139 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMGF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMGF?
Investir em iShares Emerging Markets Equity Factor ETF envolve considerar a faixa anual 41.01 - 58.29 e o preço atual 57.66. Muitos comparam 1.59% e 22.89% antes de enviar ordens em 57.66 ou 57.96. Estude as mudanças diárias de preço de EMGF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
O maior preço de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) no último ano foi 58.29. As ações oscilaram bastante dentro de 41.01 - 58.29, e a comparação com 58.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Emerging Markets Equity Factor ETF?
O menor preço de iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) no ano foi 41.01. A comparação com o preço atual 57.66 e 41.01 - 58.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMGF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMGF?
No passado iShares Emerging Markets Equity Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 58.19 e 19.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 58.19
- Open
- 57.77
- Bid
- 57.66
- Ask
- 57.96
- Low
- 57.63
- High
- 57.89
- Volume
- 139
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- 1.59%
- Mudança de 6 meses
- 22.89%
- Mudança anual
- 19.01%
- Atu.
- -0.961 milh
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
- -0.770 milh
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.