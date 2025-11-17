EMBJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün EMBRAER S.A. hisse senedi 63.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 63.26 - 64.04 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 62.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 895 değerine ulaştı. EMBJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

EMBRAER S.A. hisse senedi temettü ödüyor mu? EMBRAER S.A. hisse senedi şu anda 63.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.67% ve USD değerlerini izler. EMBJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EMBJ hisse senedi nasıl alınır? EMBRAER S.A. hisselerini şu anki 63.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 63.89 ve Ask 64.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 895 ve günlük değişim oranı 0.65% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EMBJ fiyat hareketlerini takip edin.

EMBJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? EMBRAER S.A. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.49 - 66.40 ve mevcut fiyatı 63.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 63.89 veya Ask 64.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.67% ve 6 aylık değişim oranı -2.67% değerlerini karşılaştırır. EMBJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

EMBRAER S.A. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? EMBRAER S.A. hisse senedi yıllık olarak 66.40 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.49 - 66.40). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 62.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak EMBRAER S.A. performansını takip edin.

EMBRAER S.A. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? EMBRAER S.A. (EMBJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 63.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.49 - 66.40 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EMBJ fiyat hareketlerini izleyin.