- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EMBJ: EMBRAER S.A.
A taxa do EMBJ para hoje mudou para 1.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.26 e o mais alto foi 64.04.
Veja a dinâmica do par de moedas EMBRAER S.A.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMBJ hoje?
Hoje EMBRAER S.A. (EMBJ) está avaliado em 63.89. O instrumento é negociado dentro de 63.26 - 64.04, o fechamento de ontem foi 62.90, e o volume de negociação atingiu 895. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMBJ em tempo real.
As ações de EMBRAER S.A. pagam dividendos?
Atualmente EMBRAER S.A. está avaliado em 63.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.67% e USD. Monitore os movimentos de EMBJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMBJ?
Você pode comprar ações de EMBRAER S.A. (EMBJ) pelo preço atual 63.89. Ordens geralmente são executadas perto de 63.89 ou 64.19, enquanto 895 e 0.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMBJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMBJ?
Investir em EMBRAER S.A. envolve considerar a faixa anual 61.49 - 66.40 e o preço atual 63.89. Muitos comparam -2.67% e -2.67% antes de enviar ordens em 63.89 ou 64.19. Estude as mudanças diárias de preço de EMBJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EMBRAER S.A.?
O maior preço de EMBRAER S.A. (EMBJ) no último ano foi 66.40. As ações oscilaram bastante dentro de 61.49 - 66.40, e a comparação com 62.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EMBRAER S.A. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EMBRAER S.A.?
O menor preço de EMBRAER S.A. (EMBJ) no ano foi 61.49. A comparação com o preço atual 63.89 e 61.49 - 66.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMBJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMBJ?
No passado EMBRAER S.A. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 62.90 e -2.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 62.90
- Open
- 63.48
- Bid
- 63.89
- Ask
- 64.19
- Low
- 63.26
- High
- 64.04
- Volume
- 895
- Mudança diária
- 1.57%
- Mudança mensal
- -2.67%
- Mudança de 6 meses
- -2.67%
- Mudança anual
- -2.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- 9.9
- Prév.
- 10.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.