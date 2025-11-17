- Panorámica
EMBJ: EMBRAER S.A.
El tipo de cambio de EMBJ de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.26, mientras que el máximo ha alcanzado 64.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EMBRAER S.A.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EMBJ hoy?
EMBRAER S.A. (EMBJ) se evalúa hoy en 63.89. El instrumento se negocia dentro de 63.26 - 64.04; el cierre de ayer ha sido 62.90 y el volumen comercial ha alcanzado 895. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMBJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EMBRAER S.A.?
EMBRAER S.A. se evalúa actualmente en 63.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.67% y USD. Monitoree los movimientos de EMBJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EMBJ?
Puede comprar acciones de EMBRAER S.A. (EMBJ) al precio actual de 63.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 63.89 o 64.19, mientras que 895 y 0.65% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMBJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EMBJ?
Invertir en EMBRAER S.A. implica tener en cuenta el rango anual 61.49 - 66.40 y el precio actual 63.89. Muchos comparan -2.67% y -2.67% antes de colocar órdenes en 63.89 o 64.19. Estudie los cambios diarios de precios de EMBJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EMBRAER S.A.?
El precio más alto de EMBRAER S.A. (EMBJ) en el último año ha sido 66.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 61.49 - 66.40, una comparación con 62.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EMBRAER S.A. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EMBRAER S.A.?
El precio más bajo de EMBRAER S.A. (EMBJ) para el año ha sido 61.49. La comparación con los actuales 63.89 y 61.49 - 66.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMBJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMBJ?
En el pasado, EMBRAER S.A. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 62.90 y -2.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 62.90
- Open
- 63.48
- Bid
- 63.89
- Ask
- 64.19
- Low
- 63.26
- High
- 64.04
- Volumen
- 895
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- -2.67%
- Cambio a 6 meses
- -2.67%
- Cambio anual
- -2.67%
