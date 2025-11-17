EMBJ股票今天的价格是多少？ EMBRAER S.A.股票今天的定价为63.89。它在63.26 - 64.04范围内交易，昨天的收盘价为62.90，交易量达到895。EMBJ的实时价格图表显示了这些更新。

EMBRAER S.A.股票是否支付股息？ EMBRAER S.A.目前的价值为63.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.67%和USD。实时查看图表以跟踪EMBJ走势。

如何购买EMBJ股票？ 您可以以63.89的当前价格购买EMBRAER S.A.股票。订单通常设置在63.89或64.19附近，而895和0.65%显示市场活动。立即关注EMBJ的实时图表更新。

如何投资EMBJ股票？ 投资EMBRAER S.A.需要考虑年度范围61.49 - 66.40和当前价格63.89。许多人在以63.89或64.19下订单之前，会比较-2.67%和。实时查看EMBJ价格图表，了解每日变化。

EMBRAER S.A.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，EMBRAER S.A.的最高价格是66.40。在61.49 - 66.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EMBRAER S.A.的绩效。

EMBRAER S.A.股票的最低价格是多少？ EMBRAER S.A.（EMBJ）的最低价格为61.49。将其与当前的63.89和61.49 - 66.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMBJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。