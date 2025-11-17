EMBJ: EMBRAER S.A.
今日EMBJ汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点63.26和高点64.04进行交易。
关注EMBRAER S.A.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EMBJ股票今天的价格是多少？
EMBRAER S.A.股票今天的定价为63.89。它在63.26 - 64.04范围内交易，昨天的收盘价为62.90，交易量达到895。EMBJ的实时价格图表显示了这些更新。
EMBRAER S.A.股票是否支付股息？
EMBRAER S.A.目前的价值为63.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.67%和USD。实时查看图表以跟踪EMBJ走势。
如何购买EMBJ股票？
您可以以63.89的当前价格购买EMBRAER S.A.股票。订单通常设置在63.89或64.19附近，而895和0.65%显示市场活动。立即关注EMBJ的实时图表更新。
如何投资EMBJ股票？
投资EMBRAER S.A.需要考虑年度范围61.49 - 66.40和当前价格63.89。许多人在以63.89或64.19下订单之前，会比较-2.67%和。实时查看EMBJ价格图表，了解每日变化。
EMBRAER S.A.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EMBRAER S.A.的最高价格是66.40。在61.49 - 66.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EMBRAER S.A.的绩效。
EMBRAER S.A.股票的最低价格是多少？
EMBRAER S.A.（EMBJ）的最低价格为61.49。将其与当前的63.89和61.49 - 66.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMBJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMBJ股票是什么时候拆分的？
EMBRAER S.A.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.90和-2.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.90
- 开盘价
- 63.48
- 卖价
- 63.89
- 买价
- 64.19
- 最低价
- 63.26
- 最高价
- 64.04
- 交易量
- 895
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- -2.67%
- 6个月变化
- -2.67%
- 年变化
- -2.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值