EMBJ: EMBRAER S.A.
EMBJの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり63.26の安値と64.04の高値で取引されました。
EMBRAER S.A.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EMBJ株の現在の価格は？
EMBRAER S.A.の株価は本日63.89です。63.26 - 64.04内で取引され、前日の終値は62.90、取引量は895に達しました。EMBJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EMBRAER S.A.の株は配当を出しますか？
EMBRAER S.A.の現在の価格は63.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.67%やUSDにも注目します。EMBJの動きはライブチャートで確認できます。
EMBJ株を買う方法は？
EMBRAER S.A.の株は現在63.89で購入可能です。注文は通常63.89または64.19付近で行われ、895や0.65%が市場の動きを示します。EMBJの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMBJ株に投資する方法は？
EMBRAER S.A.への投資では、年間の値幅61.49 - 66.40と現在の63.89を考慮します。注文は多くの場合63.89や64.19で行われる前に、-2.67%や-2.67%と比較されます。EMBJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EMBRAER S.A.の株の最高値は？
EMBRAER S.A.の過去1年の最高値は66.40でした。61.49 - 66.40内で株価は大きく変動し、62.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EMBRAER S.A.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EMBRAER S.A.の株の最低値は？
EMBRAER S.A.(EMBJ)の年間最安値は61.49でした。現在の63.89や61.49 - 66.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMBJの動きはライブチャートで確認できます。
EMBJの株式分割はいつ行われましたか？
EMBRAER S.A.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、62.90、-2.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 62.90
- 始値
- 63.48
- 買値
- 63.89
- 買値
- 64.19
- 安値
- 63.26
- 高値
- 64.04
- 出来高
- 895
- 1日の変化
- 1.57%
- 1ヶ月の変化
- -2.67%
- 6ヶ月の変化
- -2.67%
- 1年の変化
- -2.67%
