EMBJ: EMBRAER S.A.

63.89 USD 0.99 (1.57%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMBJの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり63.26の安値と64.04の高値で取引されました。

EMBRAER S.A.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EMBJ株の現在の価格は？

EMBRAER S.A.の株価は本日63.89です。63.26 - 64.04内で取引され、前日の終値は62.90、取引量は895に達しました。EMBJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EMBRAER S.A.の株は配当を出しますか？

EMBRAER S.A.の現在の価格は63.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.67%やUSDにも注目します。EMBJの動きはライブチャートで確認できます。

EMBJ株を買う方法は？

EMBRAER S.A.の株は現在63.89で購入可能です。注文は通常63.89または64.19付近で行われ、895や0.65%が市場の動きを示します。EMBJの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMBJ株に投資する方法は？

EMBRAER S.A.への投資では、年間の値幅61.49 - 66.40と現在の63.89を考慮します。注文は多くの場合63.89や64.19で行われる前に、-2.67%や-2.67%と比較されます。EMBJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EMBRAER S.A.の株の最高値は？

EMBRAER S.A.の過去1年の最高値は66.40でした。61.49 - 66.40内で株価は大きく変動し、62.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EMBRAER S.A.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EMBRAER S.A.の株の最低値は？

EMBRAER S.A.(EMBJ)の年間最安値は61.49でした。現在の63.89や61.49 - 66.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMBJの動きはライブチャートで確認できます。

EMBJの株式分割はいつ行われましたか？

EMBRAER S.A.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、62.90、-2.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
63.26 64.04
1年のレンジ
61.49 66.40
以前の終値
62.90
始値
63.48
買値
63.89
買値
64.19
安値
63.26
高値
64.04
出来高
895
1日の変化
1.57%
1ヶ月の変化
-2.67%
6ヶ月の変化
-2.67%
1年の変化
-2.67%
